Стала известна судьба человека, унесенного в Одессе потоком воды

Мужчину смыло в сторону моря / Скриншот

Мужчина, которого во время ливня в Одессе вечером накануне смыло потоком воды, оказался жив. На данный момент он госпитализирован в больницу, однако о состоянии потерпевшего стихию, не сообщается.

Об этом со ссылкой на комментарий пресс-службы Одесского городского совета сообщает местный информационный портал 048.ua.

"Мужчина, которого в Аркадии несло водой, выжил", - уточнили в мэрии.

Ранее очевидцы сообщили, что в районе ресторана Ассоль поток воды унес мужчину в сторону моря.

В Телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

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"Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана Ассоль, - говорится под видео.

Личность мужчины на тот момент была не установлена.

Напомним, в результате ночного проливного дождя в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, за первую часа ливня выпало 31 мм осадков.

Добавим, сегодня сильный дождь затопил улицы Мариуполя. Множество районов города остались без электричества. Пешеходы бродили по улицам по колена в воде. Движение общественного транспорта было заблокировано.