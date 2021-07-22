Тело унесло в море: в Одессе после мощного ливня разыскивают пропавшего мужчину

В Одессе ищут мужчину, пропавшего во время жуткого ливня / Скриншот

В Одессе разыскивают мужчину, который мог утонуть во время ливня на побережье.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, в настоящее время в районе Аркадии разыскивается человек, который, возможно, погиб – его унесло потоком воды, передает УНИАН.

"Пока тело не обнаружили. Идет осмотр прибрежной зоны и акватории", - отметили в мэрии.

Очевидцы сообщают, что в районе ресторана Ассоль поток воды унес мужчину в сторону моря.

Отметим, что в телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

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"Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана Ассоль, — подписали видео авторы.

Личность мужчины, тело которого в море отнесло течение, пока не установлена.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе за час выпал 31 мм осадков. На многих улицах сильно поднялся уровень воды.

В результате удара стихии в ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев.

Местами уровень воды доходил людям до пояса, пешеходов буквально сносило мощными потоками.