Тело унесло в море: в Одессе после мощного ливня разыскивают пропавшего мужчину

Очевидцы сообщают, что в районе ресторана Ассоль поток воды унес мужчину в сторону моря.
В Одессе разыскивают мужчину, который мог утонуть во время ливня на побережье.
Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, в настоящее время в районе Аркадии разыскивается человек, который, возможно, погиб – его унесло потоком воды, передает УНИАН.
"Пока тело не обнаружили. Идет осмотр прибрежной зоны и акватории", - отметили в мэрии.
Очевидцы сообщают, что в районе ресторана Ассоль поток воды унес мужчину в сторону моря.
Отметим, что в телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.
"Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана Ассоль, — подписали видео авторы.
Личность мужчины, тело которого в море отнесло течение, пока не установлена.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе за час выпал 31 мм осадков. На многих улицах сильно поднялся уровень воды.
В результате удара стихии в ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев.
Местами уровень воды доходил людям до пояса, пешеходов буквально сносило мощными потоками.