Стало відомо, де в Україні заборонять святкування Великодня

Де заборонять святкувати Великдень / pixabay

Глава Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що на Вербну неділю церкви не дотримувалися заходів безпеки і тепер в деяких регіонах можуть скасувати святкування Великодня.

"Ми сьогодні провели рейд по всіх церквах і побачили, що не дотримуються ніякі протиепідемічні правила відповідно до домовленості, укладеної в четвер і п'ятницю. Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність масочного режиму при проведенні богослужінь. Тому на великодні будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів", - сказав він.

За словами Рубана, святкові богослужіння на Великдень заборонять у деяких зонах.

"Що стосується переходу в різних регіонах до різних зон, то в червоних зонах такі свята будуть повністю заборонені як масові заходи. Але так як йде зменшення захворюваності по ряду регіонів, то вони будуть, але з певними обмеженнями. Насамперед передбачені штрафи для громадян, які не дотримуються правил безпеки, це 170 грн і 220 грн", - говорить голова Держпродспоживслужби Києва.

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Як розповів Рубан, церкви за порушення карантину також каратимуть.

"Що стосується церков, дійсно, там є адміністрація, суб'єкт, який організовує заходи, штрафні санкції будуть накладатися на них. Цього б не хотілося робити, з кожною адміністрацією обговорювався план дій і заходи, які будуть, і ми будемо тільки посилювати в Києві такі заходи", — сказав Рубан, передає Україна 24.

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