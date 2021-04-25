Стало известно, где в Украине запретят празднование Пасхи

Где запретят праздновать Пасху / pixabay

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на Вербное воскресенье церкви не соблюдали меры безопасности и теперь в некоторых регионах могут отменить празднование Пасхи.

"Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные мероприятия, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", — сказал он.

По словам Рубана, праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых зонах.

"Что касается перехода в разных регионах к разным зонам, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но так как идет уменьшение заболеваемости по ряду регионов, то они будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, это 170 грн и 220 грн", - говорит глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Как рассказал Рубан, церкви за нарушение карантина также будут наказывать.

"Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организует мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого бы не хотелось делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие мероприятия", — сказал Рубан, передает Украина 24.

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