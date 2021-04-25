УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, где в Украине запретят празднование Пасхи

25 апреля 2021, 19:10
Прослушать новость
Остановить

В Госпродпотребслужбе рассказали, где запретят массовые скопления людей на Пасху.

Пасха
Где запретят праздновать Пасху / pixabay

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на Вербное воскресенье церкви не соблюдали меры безопасности и теперь в некоторых регионах могут отменить празднование Пасхи.

"Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные мероприятия, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", — сказал он.

По словам Рубана, праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых зонах.

"Что касается перехода в разных регионах к разным зонам, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но так как идет уменьшение заболеваемости по ряду регионов, то они будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, это 170 грн и 220 грн", - говорит глава Госпродпотребслужбы Киева.

Читайте такжеШмыгаль сделал заявление о карантине на майские праздники

Как рассказал Рубан, церкви за нарушение карантина также будут наказывать.

"Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организует мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого бы не хотелось делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие мероприятия", — сказал Рубан, передает Украина 24.

Читайте такжеЕще одна область выходит из красной зоны карантина

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Карантин в Киеве Олег Рубан Пасха 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, где в Украине запретят празднование Пасхи». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыкаВрач назвала самое опасное мясо для шашлыка Почему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для УкраиныПочему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для Украины Что приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецептыЧто приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецепты Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успехГороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успех Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу

Последние новости

19:47
Android получил важную функцию, которая ускоряет работу приложений
19:43
Синоптики прогнозируют рекордную жару и засуху летом Видео
19:40
В Польше рассказали, что остановит Россию от военной атаки на Украину Видео
19:10
Стало известно, где в Украине запретят празднование Пасхи Видео
18:52
Новый гороскоп всех знаков Зодиака: сопровождение удачи и предательство Видео
Реклама
18:50
Динамо – Ингулец 5:0, Луческу лишил Шахтер чемпионства впервые за 5 сезонов Видео
18:45
Эксперт объяснил планы Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе
18:32
У Лаврова опустились до цитат про дураков в ответ на высылку дипломатов Видео
18:24
Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Returnal Фото Видео
18:11
В Украине обновили карантинные зоны: кто остался в красной Видео
17:52
Расстрел мужчины в Днепре: стали известны новые подробности о жертве Видео
17:36
Компания Konami странным образом тизерит что-то по Metal Gear Solid Видео
17:32
В России по указу Путина объявили о новом "статусе" США Видео
17:28
DZIDZIO назвал причину развода с известной певицей Видео
16:54
Украина осталась без новой партии вакцины от COVID-19: Ляшко назвал причину Видео
16:49
Что можно есть в Страстную неделю: вкусное меню и рецепты Видео
16:34
Стало известно об аресте в Чехии лиц, которые могли воевать за "ЛДНР"
16:30
Земан "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствия Видео
16:26
В Сети появился финальный билд отменённой игры про "Капитана Блада" Видео
16:24
Четыре трупа нашли в колодце в Одесской области: что известно о жертвах
Реклама
16:17
Еще одна область выходит из красной зоны карантина Видео
15:58
Лавров выдвинул новое обвинение США и пригрозил ответкой за санкции Видео
15:48
Появились жуткие детали гибели подводной лодки ВМС Индонезии Видео
15:42
В двух областях Украины будет снег – синоптик Видео
15:23
В Турции допустили ответный удар Анкары после заявления Байдена Видео
15:21
Годовой тариф на газ: украинцы узнали новые цены Видео
15:18
В Activision поделились планами по развитию серии Call of Duty Видео
15:11
Штраф за вечеринку в честь жены Тищенко оплатит отель - Рубан Видео
14:36
Необыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летом Видео
14:27
В Кремле раскрыли вероятные сроки встречи Путина и Байдена
14:25
В Steam очень быстро набирает популярность новая королевская битва Видео
13:43
Шмыгаль сделал заявление о карантине на майские праздники Видео
13:35
Reddit и Viber: топ-10 сайтов, которые больше всего загрязняют воздух
13:26
Козни врагов и большая любовь: к чему готовиться Тельцу в мае-2021
13:13
Врач объяснил, в чем опасность новых штаммов коронавируса Видео
12:59
Бывший глава Генштаба предупредил о сценарии военных атак РФ на Донбассе
12:49
Взрыв на складах боеприпасов в Чехии: Земан попытался "отмазать" РФ Видео
12:30
Стали известны подробности о следующей части криминальной серии Mafia Видео
11:59
Дипломат оценил шансы на разрыв дипотношений Украины с Россией
11:55
Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна Видео
Реклама
11:37
В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Фото Видео
11:23
Путин доволен реакцией США и Европы на "бряцание оружием" - Bloomberg Видео
11:19
Врач разгромила "мантру" насчет COVID-19 в Украине Видео
11:11
Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи
10:42
Отвод войск является маскировкой, чтобы Украина расслабилась - эксперт Видео
10:09
Премьер Армении Пашинян заявил об отставке Видео
09:54
В чем секрет популярности Путина мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успех Видео
09:31
Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей" страной Видео
09:15
Зеленый свет и новая работа: гороскоп для Овна на май-2021
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять