Ляшко рассказал, когда из красной зоны выйдут Киев и пять областей

Виктор Ляшко / УНИАН

Согласно свежим прогнозам Министерства здравоохранения Украины, красную карантинную зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в желтую зону на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач страны и замглавы ведомства Виктор Ляшко в социальной сети Facebook.

Чиновник отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", ‒ утверждает он.

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