Ляшко рассказал, когда из красной зоны выйдут Киев и пять областей

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, есть немалая вероятность перевода столицы и пяти регионов в желтую карантинную зону.
Согласно свежим прогнозам Министерства здравоохранения Украины, красную карантинную зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в желтую зону на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач страны и замглавы ведомства Виктор Ляшко в социальной сети Facebook.
Чиновник отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".
"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", ‒ утверждает он.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
- В среду, 21 апреля, власти Украины приняла решение исключить из красной коронавирусной зоны Черновицкую область.
- Таким образом, сейчас в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Автор: Дмитрий Видоменко