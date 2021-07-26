Стало відомо, куди зникають гроші абонентів мобільного зв'язку: як уберегтися від шахрайства

Абоненти часто отримують платну розсилку, про яку навіть не підозрюють / Корреспондент.net

Щороку українці втрачають від 1 до 3 млрд грн на послуги мобільного зв'язку. При цьому, більшість абонентів навіть не підозрює про те, яка саме послуга у них активована.

Як пише Обозреватель з посиланням на Офіс ефективного регулювання, українці неодноразово викривали мобільних операторів у різних "хитрощах". Зокрема, у людей раптово зникали гроші з рахунків, а при подальшому з'ясуванні ситуації, виявлялося, що у них просто була активована невідома підписка.

Наприклад, з 2016 до 2020 року в Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку (НКРЗІ), надійшло 1809 скарг на порушення прав споживачів при наданні контент-послуг.

Відзначається, що здебільшого "жертвами" мобільних операторів виявляються пенсіонери, які самі не можуть розібратися з тарифом.

У свою чергу, самі мобільні оператори цих проблем не визнають.

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Представники Vodafone скарги на контент-послуги не заперечують, але і своєї провини в цьому не бачать.

"Як правило, при детальному розгляді таких звернень з'ясовується, що абонент самостійно підключив сервіс або замовив пакет послуг. Згідно з нашими правилами надання контент-послуг, абонент повинен самостійно здійснити активні дії для активації. Відповідно, контент-провайдер не може на свій розсуд активувати сервіс абонентам. За цей рік у нас не було виявлено жодного такого порушення договору ", - стверджують у Vodаfone.

У компанії Київстар говорять про позитивну динаміку зі скаргами, кількість яких за останні роки знизилася мало не вдвічі.

Мобільний оператор lifecell ще в 2018 році оновив процес замовлення послуг контенту, щоб уникнути випадкових або помилкових замовлень.

Так що ж може стати причиною невідомого списання грошей з абонентського рахунку:

В офісі ефективного регулювання (BRDO) говорять про три найпоширеніші варіанти непотрібної платної підписки:

Кліки по рекламі в Інтернеті, які розцінюються як підписка. Одноразове замовлення послуги, за яку пізніше починають знімати регулярні платежі. Людина не виконує жодних дій, але у неї починають списувати гроші.

Тому радять абонентам регулярно перевіряти виписку за своїми рахунками. Адже повернути назад вже витрачені гроші дуже складно і малоймовірно. Тому що ці спірні питання вирішують не мобільні оператори, а провайдери, з якими абонентські кошти діляться навпіл і які здійснюють розсилки.

Як уберегтися від шахрайства

Для того, щоб захиститися від SMS-шахрайства, фахівці рекомендують користувачам бути обережними з повідомленнями від мобільного оператора. Оператори мобільного зв'язку часто відправляють SMS-повідомлення, наприклад, для інформування про тарифи в роумінгу під час перебування за кордоном. Однак, слід пам'ятати, що справжні компанії ніколи не будуть просити користувача підтвердити або надати особисті дані.