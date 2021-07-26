Стало известно, куда исчезают деньги абонентов мобильной связи: как уберечься от мошенничества

Абоненты часто получают платную рассылку, о которой даже не подозревают / Корреспондент.net

Каждый год украинцы теряют от 1 до 3 млрд грн на услуги мобильной связи. При этом, большинство абонентов даже не подозревает о том, какая именно услуга у них активирована.

Как пишет Обозреватель со ссылкой на Офис эффективного регулирования, украинцы неоднократно уличали мобильных операторов в разных "хитростях". В частности, у людей внезапно исчезали деньги со счетов, а при дальнейшем выяснении ситуации, оказывалось, что у них просто была активирована неизвестная подписка.

К примеру, с 2016 до 2020 года в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи (НКРСИ), поступило 1809 жалоб на нарушение прав потребителей при предоставлении контент-услуг.

Отмечается, что в большинстве "жертвами" мобильных операторов оказываются пенсионеры, которые сами не могут разобраться с тарифом.

В свою очередь, сами мобильные операторы этих проблем не признают.

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Представители Vodafone жалобы на контент-услуги не отрицают, но и своей вины в этом не видят.

"Как правило, при детальном рассмотрении таких обращений выясняется, что абонент самостоятельно подключил сервис или заказал пакет услуг. Согласно нашим правилам предоставления контент-услуг, абонент должен самостоятельно осуществить активные действия для активации. Соответственно, контент-провайдер не может по своему усмотрению активировать сервис абонентам. За этот год у нас не было выявлено ни одного такого нарушения договора ", - утверждают в Vodаfone.

В компании Киевстар говорят о положительной динамике с жалобами, количество которых за последние годы снизилось чуть ли не вдвое.

Мобильный оператор lifecell еще в 2018 году обновил процесс заказа услуг контента во избежание случайных или ошибочных заказов.

Так что же может стать причиной неизвестного списания денег с абонентского счета:

В Офисе эффективного регулирования (BRDO) говорят о трех самых распространенных вариантах ненужной платной подписки:

Клики по рекламе в Интернете, которые расцениваются как подписка. Однократный заказ услуги, за которую позже начинают снимать регулярные платежи. Человек не создает никаких действий, но у него начинают сами списывать деньги.

Поэтому советуют абонентам регулярно проверять выписку по своим счетам. Ведь вернуть назад уже потраченные деньги очень сложно и маловероятно. Потому что эти спорные вопросы решают не мобильные операторы, а провайдеры, с которыми абонентские средства делятся пополам и которые осуществляют рассылки.

Как уберечься от мошенничества

Для того чтобы защититься от SMS-мошенничества, специалисты рекомендуют пользователям быть осторожными с сообщениями от мобильного оператора. Операторы мобильной связи часто отправляют SMS-сообщения, например, для информирования о тарифах в роуминге во время нахождения за границей. Однако, следует помнить, что настоящие компании никогда не будут просить пользователя подтвердить или предоставить личные данные.