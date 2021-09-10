Стало відомо, від якого препарату помер маленький Микита в Дніпрі: укол зробила мама-фармацевт

Мати власноруч вколола синові смертельний препарат / Фото pixabay.com

З'явилися подробиці про трагедію в Дніпрі, в якій помер малюк від рук власної матері, що зробила йому смертельний укол.

Попередньо медики з'ясували, що жінка вколола собі і маленькому синові снодійне.

Як повідомляє ТСН, на даний момент жінка перебуває в реанімації 4 міської лікарні. Аналізи хімічного складу препарату показали, що вона вколола собі снодійне.

При цьому деякі ЗМІ пишуть, що горе-мати використовувала рецептурні ліки.

Медики особливо про стан матері-фармацевта не розповідають, проте вважають, що жити вона буде. Вона вже відповідає на прості запитання.

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"Зараз стан хворої з кількома позитивними динаміками. Вона доступна до елементарного контакту - на прості запитання відповідає так чи ні", - розповів завідувач центру з лікування гострих отруєнь КНП "міська клінічна лікарня №4".

Однак достеменно дізнатися, що саме вколола горе-мати власному малюкові можна буде після завершення всіх експертиз.

За скоєне жінці загрожує від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, і жінку, і дитину в квартирі на підлозі без свідомості знайшла бабуся. Попередньо відомо, що вона живе окремо, і прийшла навідати дочку і онука. Поруч з бездиханними тілами лежали шприци та ампули з-під лікарських препаратів. А також передсмертна записка, точний зміст якої в поліції поки не розголошують. Дитина, якій не виповнилося й двох років, померла.

Також раніше в місті Кам'янське Дніпропетровської області батько власними руками вбив свого сина. Між чоловіками спалахнула сварка. В результаті, не впоравшись з емоціями, батько кілька разів вдарив сина.