Степанов назвав можливу дату запуску COVID-паспортів в Україні

Максим Степанов / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України веде активну роботу над впровадженням covid-сертифікатів, які планують запустити вже з 1 липня нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковидні сертифікати в європейських країнах, навколо чого йде дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС", - пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого цитує пресслужба.

Згідно з його словами, сертифікат буде являти собою внутрішній документ, який містить дані про вакцинацію, про зроблене негативному ПЛР-тесті або про повне одужання від COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Дані будуть вноситися через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі дія.

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