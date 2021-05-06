Степанов назвав можливу дату запуску COVID-паспортів в Україні

Як каже голова МОЗ Максим Степанов, сертифікат буде являти собою внутрішній документ, який містить дані про вакцинацію від коронавірусу COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я України веде активну роботу над впровадженням covid-сертифікатів, які планують запустити вже з 1 липня нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
"Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковидні сертифікати в європейських країнах, навколо чого йде дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС", - пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого цитує пресслужба.
Згідно з його словами, сертифікат буде являти собою внутрішній документ, який містить дані про вакцинацію, про зроблене негативному ПЛР-тесті або про повне одужання від COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Дані будуть вноситися через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі дія.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- В ЄС 26 лютого прийняли рішення про те, що у зв'язку з непростою коронавірусною ситуацією кордони Європи для туристичних і нецільових поїздок відкривати поки не будуть.
- Лідери держав Європейського союзу домовилися про створення так званих COVID-паспортів. В ЄС планують вже до літа ввести документи, що підтверджують вакцинацію осіб, які відправляються в європейські держави.
- Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна планує видавати такі ковід-паспорти у тому випадку, якщо їх вимагатимуть держави, на територію яких відправляються українці.