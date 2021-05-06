Степанов назвал вероятную дату запуска COVID-паспортов в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины ведет активную работу над внедрением COVID-сертификатов, которые планируют запустить уже с 1 июля нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", − пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба.

Согласно его словам, сертификат будет представлять из себя внутренний документ, который содержит данные о вакцинации, о сделанном негативном ПЦР-тесте либо о полном выздоровлении от COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данные будут вноситься через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале Дия.

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