Степанов назвал вероятную дату запуска COVID-паспортов в Украине

Как говорит глава Минздрава Максим Степанов, сертификат будет представлять из себя внутренний документ, который содержит данные о вакцинации.
Министерство здравоохранения Украины ведет активную работу над внедрением COVID-сертификатов, которые планируют запустить уже с 1 июля нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", − пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба.
Согласно его словам, сертификат будет представлять из себя внутренний документ, который содержит данные о вакцинации, о сделанном негативном ПЦР-тесте либо о полном выздоровлении от COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Данные будут вноситься через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале Дия.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В ЕС 26 февраля приняли решение о том, что в связи с непростой коронавирусной ситуацией границы Европы для туристических и нецелевых поездок открывать пока не будут.
- Лидеры государств Европейского Союза договорились о создании так называемых COVID-паспортов. В ЕС планируют уже к лету ввести документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются в европейские государства.
- Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина планирует выдавать такие ковид-паспорта в том случае, если их будут требовать государства, на территорию которых отправляются украинцы.