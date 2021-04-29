Степанов сказав, коли в Україну привезуть сотні тисяч доз вакцини CoronaVac

Максим Степанов / УНІАН

Керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив - 0,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу CoronaVac (китайського виробництва) прибудуть до Києва ввечері в п'ятницю, 30 квітня нинішнього року.

Про прибуття партії вакцин до столиці чиновник написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ввечері в четвер.

"Тільки що компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз з нашого контракту на 1,9 мільйона доз", - заявив Степанов.

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