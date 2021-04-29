Степанов сказав, коли в Україну привезуть сотні тисяч доз вакцини CoronaVac

Керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов стверджує - всі терміни поставок чітко узгоджені з компанією-виробником вакцини.
Керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив - 0,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу CoronaVac (китайського виробництва) прибудуть до Києва ввечері в п'ятницю, 30 квітня нинішнього року.
Про прибуття партії вакцин до столиці чиновник написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook ввечері в четвер.
"Тільки що компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз з нашого контракту на 1,9 мільйона доз", - заявив Степанов.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech у розмірі 215 тисяч доз наприкінці березня.
- До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за Ліцензією AstraZeneca.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
Автор: Дмитро Відоменко