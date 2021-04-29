Степанов заявил, когда в Украину привезут сотни тысяч доз вакцины CoronaVac

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил ‒ 0,5 миллиона доз вакцины от коронавируса CoronaVac (китайского производства) прибудут в Киев вечером в пятницу, 30 апреля нынешнего года.

О прибытии партии вакцин в столицу чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook вечером в четверг.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз из нашего контракта на 1,9 миллиона доз", ‒ заявил Степанов.

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