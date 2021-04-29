Степанов заявил, когда в Украину привезут сотни тысяч доз вакцины CoronaVac

Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов утверждает - все сроки поставок четко согласованы с производителем вакцины.
Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил ‒ 0,5 миллиона доз вакцины от коронавируса CoronaVac (китайского производства) прибудут в Киев вечером в пятницу, 30 апреля нынешнего года.
О прибытии партии вакцин в столицу чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook вечером в четверг.
"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз из нашего контракта на 1,9 миллиона доз", ‒ заявил Степанов.
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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:
- Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotech в размере 215 тысяч доз в конце марта.
- До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
Автор: Дмитрий Видоменко