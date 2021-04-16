Когда в Украину привезут первую партию вакцины Pfizer - Степанов

Руководитель Минздрава высказался на актуальную тему - предполагаемой даты прибытия партии вакцины от COVID-19 производства корпорации Pfizer.
Первая партия вакцины от коронавируса производства фармацевтических корпораций Pfizer и BioNTech в рамках международной программы COVAX поступит в Украину в ближайшую пятницу, 16 апреля нынешнего года. Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире канала Украина 24.
"Предварительно, мы ожидаем ее (вакцину против коронавируса компании Pfizer, - Главред) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", ‒ заявил он.
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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:
- Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotech в размере 215 тысяч доз в конце марта.
- До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.
Автор: Дмитрий Видоменко