Когда в Украину привезут первую партию вакцины Pfizer - Степанов

Максим Степанов / УНИАН

Первая партия вакцины от коронавируса производства фармацевтических корпораций Pfizer и BioNTech в рамках международной программы COVAX поступит в Украину в ближайшую пятницу, 16 апреля нынешнего года. Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире канала Украина 24.

"Предварительно, мы ожидаем ее (вакцину против коронавируса компании Pfizer, - Главред) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", ‒ заявил он.

Читайте такжеВакцина Pfizer едет в Украину: что о ней известно

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось: