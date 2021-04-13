Кабмин хочет забрать деньги на вакцину Pfizer у врачей - нардеп

Народный депутат Ольга Стефанишина предупредила украинцев о планах украинского правительство радикально решить вопрос с деньгами на вакцину Pfizer.
Чтобы расплатиться за вакцины производства компании Pfizer, Минздрав планирует урезать расходы на закупку лекарств и выплаты украинским медикам. Об этом сообщила депутат из фракции Голос Ольга Стефанишина и опубликовала в Facebook проект соответствующего постановления правительства
В документе планируется недостающие 6,5 млрд гривен на вакцину Pfizer взять из программы медицинских гарантий для населения.
"Фактически, эти деньги надо будет забрать с лекарств для диабетиков, с диагностики рака, лечения COVID-19 и с дополнительных выплат медикам. Это те самые мифические десять миллионов доз, о которых неделю назад трубил Минздрав и Офис президента. Теперь ясно, кто платит: больные и врачи", — написала Стефанишина.
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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:
- Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotechв размере 215 тысяч доз в конце марта.
- До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.