Кабмин хочет забрать деньги на вакцину Pfizer у врачей - нардеп

Кабмин хочет забрать деньги на вакцину Pfizer / Reuters

Чтобы расплатиться за вакцины производства компании Pfizer, Минздрав планирует урезать расходы на закупку лекарств и выплаты украинским медикам. Об этом сообщила депутат из фракции Голос Ольга Стефанишина и опубликовала в Facebook проект соответствующего постановления правительства

В документе планируется недостающие 6,5 млрд гривен на вакцину Pfizer взять из программы медицинских гарантий для населения.

"Фактически, эти деньги надо будет забрать с лекарств для диабетиков, с диагностики рака, лечения COVID-19 и с дополнительных выплат медикам. Это те самые мифические десять миллионов доз, о которых неделю назад трубил Минздрав и Офис президента. Теперь ясно, кто платит: больные и врачи", — написала Стефанишина.

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