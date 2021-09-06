Столичного маршрутника засікли з пивом за кермом: катався з одним оком і керував однією рукою

Чоловік пив пиво за кермом / Скріншот

У Києві викрили маршрутчика, який вирішив втамувати спрагу прямо за кермом. Обурило людей те, що чоловік пив не воду, а пиво. Більше того, пасажири помітили, що водій ще й страждає серйозними порушеннями зору - він бачить тільки одним оком.

Як розповіла очевидиця інциденту в Facebook-спільноті "Лісовий масив", сталося це ще 3 вересня на маршруті № 242. Відомо, що рейс проходить майже через весь Київ: від Лісового масиву до Індустріального мосту.

Жінка написала, що водій вийшов на зупинці "Блокбастер" і попрямував до магазину. А повернувся звідти з пакетом в руках, який сховав під сидіння.

"Пізніше помітила, що він дістав звідти банку з пивом, відкрив і почав "в тиху" попивати його, до того ж він без одного ока. Від шоку не встигла зняти як він його пив. Але чесно кажучи я з цього оф**іла", - йдеться під відео.

Нагадаємо, раніше КМДА встановила нові правила для водіїв маршруток. Їм заборонили слухати музику і курити в салоні, а також "забруднювати" салон непотрібними предметами.

Крім того, маршрутники повинні бути в уніформі, а в автобусі повинні бути мінімум п'ять кнопок зупинки на вимогу пасажира.