Столичного маршрутчика засекли с пивом за рулем: катался с одним глазом и управлял одной рукой

Мужчина пил пиво за рулем / Скриншот

В Киеве уличили маршрутчика, который решил утолить жажду прямо за рулем. Возмутило людей то, что мужчина пил не воду, а пиво. Более того, пассажиры заметили, что водитель еще и страдает серьезными нарушениями зрения - он видит только одним глазом.

Как рассказала очевидица инцидента в Facebook-сообществе "Лесной массив", случилось это еще 3 сентября на маршруте № 242. Известно, что рейс проходит почти через весь Киев: от Лесного массива до Индустриального моста.

Женщина написала, что водитель вышел на остановке "Блокбастер" и направился в магазин. А вернулся оттуда с пакетом в руках, который спрятал под сидение.

"Позже заметила, что он достал оттуда банку с пивом, открыл и начал "в тихую" попивать его, к тому же он без одного глаза. От шока не успела снять как он его пил. Но честно говоря я с этого оф**ела", - написано под видео.

Напомним, ранее КГГА установила новые правила для водителей маршруток. Им запретили слушать музыку и курить в салоне, а также "загрязнять" салон ненужными предметами.

Кроме того, маршрутчики должны быть в униформе, а в автобусе должны быть минимум пять кнопок остановки по требованию пассажира.