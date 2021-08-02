Страшна пожежа в Запоріжжі: горить багатоквартирний будинок, вогонь видно з іншого берега

Люди припускають, що вибухнули газові балони / Скріншот

Моторошне видовище в Запоріжжі. У місті ввечері 2 серпня спалахнув вогнем житловий багатоквартирний будинок. Точна причина поки невідома, але передбачається, що це могло статися в результаті вибуху газу.

Як пише Telegram-канал "Це Запоріжжя", горить будинок в районі металургів на вулиці Медведєва.

Також люди припускають, що вибухнули газові балони, адже незадовго до того, чули раптовий звук навіть в сусідньому районі Сталеварів. На правому березі в цей час на кілька секунд затряслися балкони.

У Мережі невпинно з'являються нові відео з НП. Очевидці зазначають, що на місці працюють рятувальники, чергують медики і поліція.

На щастя, інформації про жертв і потерпілих немає. Однак вогонь дуже сильно поширився - він охопив весь дах будівлі. По всьому району стоїть запах гару.

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Пожежу вже видно за кілька кілометрів і навіть з іншого берега.

Нагадаємо, раніше масштабна пожежа сталася в Одесі. У селі Нерубайське загорілися складські приміщення. Полум'я охопило понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння було залучено 84 людини та 22 одиниці техніки. Жертв і постраждалих немає.

Також раніше повідомлялося про те, що на території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.