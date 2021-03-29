Суд обрав запобіжний захід спільнику екснардепа Семенченка

Виногородського суд відправив під арешт / УНІАН

Суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Донбас Анатолія Виногродського (псевдонім - Гал), якого затримали сьогодні у справі про ПВК Семена Семенченка, пише Сегодня.

Йому слідство закидає організацію тренувань для учасників незаконної ПВК на чолі з Семенченком.

Виногродський є військовим моряком, в 2014 році пішов до лав добровольчого батальйону Донбас, першим комбатом якого був Семен Семенченко, брав участь в операції зі звільнення Іловайську. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії Донбас.

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