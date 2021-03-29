Суд обрав запобіжний захід спільнику екснардепа Семенченка

Спільнику колишнього народного депутата слідство закидають організацію тренувань для учасників незаконної ПВК на чолі з Семенченком.
Суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Донбас Анатолія Виногродського (псевдонім - Гал), якого затримали сьогодні у справі про ПВК Семена Семенченка, пише Сегодня.
Йому слідство закидає організацію тренувань для учасників незаконної ПВК на чолі з Семенченком.
Виногродський є військовим моряком, в 2014 році пішов до лав добровольчого батальйону Донбас, першим комбатом якого був Семен Семенченко, брав участь в операції зі звільнення Іловайську. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії Донбас.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування- "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- 26 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
- Для Семенченка суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування в СІЗО без права внесення застави.
- Пізніше адвокат екс-нардепа Влад Добош заявив про те, що Семенченко був екстрено госпіталізований.
Автор: Катерина Трохимчук