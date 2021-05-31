Суд змінив вирок: Стерненко виходить на свободу

Апеляційний суд постановив змінити вирок суду першої інстанції.
Одеський апеляційний суд, 31 травня, змінив вирок суду першої інстанції щодо активіста Сергія Стерненко.
Тепер замість 7 років і 3 місяців в'язниці суд дав йому рік умовного. Відповідне рішення було прийнято на засіданні.
Апеляційний суд Одеси виправдав екслідера одеського Правого сектора Сергія Стерненка у справі про розбій з вимогою "300 гривень" (ст.187 КК).
Водночас Стерненко визнали винним у викраденні людини за ч.2 ст. 146 КК, але покарання не застосовано через минулі терміни давності.
За ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю – Стерненко визнаний винним і засуджений на 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.
"Апеляційний суд вважає безпідставним доводи сторони захисту щодо підстави для звільнення обвинуваченого Стерненка від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 263", – заявив суддя.
В результаті Апеляційний суд постановив змінити вирок суду першої інстанції на умовний термін на рік. Також суд скасував для Стерненка домашній арешт.
читайте такожУ Зеленського зробили заяву про Стерненка і попередили про загрозу РФ
"По факту - це судимість за 1 патрон", - написав активіст у своєму Facebook.
Справа Стерненко - про що раніше повідомляв Главред:
- 9 квітня Апеляційний суд в Одесі звільнив Сергія Стерненка з-під варти і відправив під цілодобовий домашній арешт.
- В Одесі Приморський райсуд 23 лютого вирішив, що Сергій Стерненко винен у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича і в його викраденні в 2015 році.
- Активіст засуджений до семи років і трьох місяців в'язниці, також у нього вирішили конфіскувати половину майна.
- У Києві 20 березня прихильники Стерненка вимагали справедливості по відношенню до нього і влаштували заворушення біля Офісу президента - розбили вікна, закидали будівлю фаєрами і зробили написи на фасаді.
- За попередніми підрахунками, для відновлення зовнішнього вигляду будівлі було необхідно близько 2 млн гривень.