Суд змінив вирок: Стерненко виходить на свободу

Стерненко виходить на свободу / УНІАН

Одеський апеляційний суд, 31 травня, змінив вирок суду першої інстанції щодо активіста Сергія Стерненко.

Тепер замість 7 років і 3 місяців в'язниці суд дав йому рік умовного. Відповідне рішення було прийнято на засіданні.

Апеляційний суд Одеси виправдав екслідера одеського Правого сектора Сергія Стерненка у справі про розбій з вимогою "300 гривень" (ст.187 КК).

Водночас Стерненко визнали винним у викраденні людини за ч.2 ст. 146 КК, але покарання не застосовано через минулі терміни давності.

За ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю – Стерненко визнаний винним і засуджений на 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

"Апеляційний суд вважає безпідставним доводи сторони захисту щодо підстави для звільнення обвинуваченого Стерненка від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 263", – заявив суддя.

В результаті Апеляційний суд постановив змінити вирок суду першої інстанції на умовний термін на рік. Також суд скасував для Стерненка домашній арешт.

читайте такожУ Зеленського зробили заяву про Стерненка і попередили про загрозу РФ

"По факту - це судимість за 1 патрон", - написав активіст у своєму Facebook.

Справа Стерненко - про що раніше повідомляв Главред: