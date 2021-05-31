Суд изменил приговор: Стерненко выходит на свободу

Апелляционный суд постановил изменить приговор суда первой инстанции.
Одесский апелляционный суд, 31 мая, изменил приговор суда первой инстанции в отношении активиста Сергея Стерненко.
Теперь вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы суд дал ему год условного. Соответствующее решение было принято на заседании.
Апелляционный суд Одессы оправдал экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в деле о разбое с требованием "300 гривен" (ст. 187 УК).
В то же время Стерненко признали виновным в похищении человека по ч. 2 ст. 146 УК, но наказание не применено через прошедшие сроки давности.
По ч.1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием – Стерненко признан виновным и осужден на 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно.
"Апелляционный суд считает безосновательным доводы стороны защиты относительно основания для освобождения обвиняемого Стерненко от уголовной ответственности на основании ч.1 ст. 263", – заявил судья.
В результате Апелляционный суд постановил изменить приговор суда первой инстанции на условный срок на год. Также суд отменил для Стерненко домашний арест.
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Дело Стерненко - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 апреля Апелляционный суд в Одессе освободил Сергея Стерненко из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест.
- В Одессе Приморский райсуд 23 февраля решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
- Активист приговорен к семи годам и трем месяцам тюрьмы, также у него решили конфисковать половину имущества.
- В Киеве 20 марта сторонники Стерненко требовали справедливости по отношению к нему и устроили беспорядки возле Офиса президента – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.
- По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида здания было необходимо около 2 млн гривен.