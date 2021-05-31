Суд изменил приговор: Стерненко выходит на свободу

Стерненко выходит на свободу / УНИАН

Одесский апелляционный суд, 31 мая, изменил приговор суда первой инстанции в отношении активиста Сергея Стерненко.

Теперь вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы суд дал ему год условного. Соответствующее решение было принято на заседании.

Апелляционный суд Одессы оправдал экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в деле о разбое с требованием "300 гривен" (ст. 187 УК).

В то же время Стерненко признали виновным в похищении человека по ч. 2 ст. 146 УК, но наказание не применено через прошедшие сроки давности.

По ч.1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием – Стерненко признан виновным и осужден на 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно.

"Апелляционный суд считает безосновательным доводы стороны защиты относительно основания для освобождения обвиняемого Стерненко от уголовной ответственности на основании ч.1 ст. 263", – заявил судья.

В результате Апелляционный суд постановил изменить приговор суда первой инстанции на условный срок на год. Также суд отменил для Стерненко домашний арест.

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