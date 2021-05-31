Суд частично оправдал Стерненко по делу о похищении человека

Суд рассматривает апелляцию на приговор о 7-летнем заключении для Сергея Стерненко и Руслана Демчука.
Одесский апелляционный снял часть обвинения по части 2 статьи 187 — нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия по апелляции на приговор о 7-летнем заключении для Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении участника антимайдана Сергея Щербича.
Суд оправдал активиста по статье Уголовного кодекса о разбое. Об этом во время оглашения решения по результатам рассмотрения апелляционных жалоб сторон защиты и обвинения заявила коллегия судей.
"По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн за которые давали 7 лет с конфискацией... Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ожидаем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы ", - прокомментировал решение суда Стерненко в Telegram-канале.
В то же время суд оставил по отношению к Стерненко приговор по статье 146 - незаконное лишение свободы.
Отметим, что по этой статье уже истек срок давности.
Дело Стерненко:
- 9 апреля Апелляционный суд в Одессе освободил Сергея Стерненко из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест.
- В Одессе Приморский райсуд 23 февраля решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
- Активист приговорен к семи годам и трем месяцам тюрьмы, также у него решили конфисковать половину имущества.
- В Киеве 20 марта сторонники Стерненко требовали справедливости по отношению к нему и устроили беспорядки возле Офиса президента – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.
- По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида здания было необходимо около 2 млн гривен.