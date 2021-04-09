В Одессе суд выпустил Стерненко из СИЗО под домашний арест

Сергей Стерненко / УНИАН

9 апреля Апелляционный суд в Одессе освободил Сергея Стерненко из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает портал Общественное.

Апелляционную жалобу защиты рассматривала судья Альбина Кадегроб. Кроме того, соратника Стерненко Руслана Демчука также отправили под круглосуточный домашний арест.

К слову, ранее адвокаты Сергея Стерненко уже пытались обжаловать меру пресечения. Но 5 марта суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении Стерненко из-под стражи.

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Сергей Стерненко - что было ранее: