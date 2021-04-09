В Одессе суд выпустил Стерненко из СИЗО под домашний арест

Апелляционный суд в Одессе изменил меру пресечения для Сергея Стерненко и принял решение выбрать для него формат круглосуточного домашнего ареста.
9 апреля Апелляционный суд в Одессе освободил Сергея Стерненко из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает портал Общественное.
Апелляционную жалобу защиты рассматривала судья Альбина Кадегроб. Кроме того, соратника Стерненко Руслана Демчука также отправили под круглосуточный домашний арест.
К слову, ранее адвокаты Сергея Стерненко уже пытались обжаловать меру пресечения. Но 5 марта суд отказался рассматривать ходатайство об освобождении Стерненко из-под стражи.
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Сергей Стерненко - что было ранее:
- В Одессе Приморский райсуд 23 февраля решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
- Активист приговорен к семи годам и трем месяцам тюрьмы, также у него решили конфисковать половину имущества.
- В Киеве 20 марта сторонники Стерненко требовали справедливости по отношению к нему и устроили беспорядки возле Офиса президента – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.
- По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида здания было необходимо около 2 млн гривен.
Автор: Дмитрий Видоменко