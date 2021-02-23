"Запугивали и пытали": обнародованы подробности следствия по делу Стерненко

В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы.
Прокуратура Одесской области сегодня предоставила обоснованные утверждения и доказательства по делу активиста Сергею Стерненко, которого суд приговорил к 7,3 годам тюрьмы за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина.
По данным прокуратуры, Стерненко с сообщниками пытались заставить Щербича сложить депутатские полномочия. Для этого его заманили на встречу и избили. Также в него три раза выстрелили из травматического пистолета, причинив многочисленные телесные повреждения, сообщает сайт надзорного ведомства во вторник, 23 февраля.
"Пострадавшего связали с применением пластикового зажима, надели на голову тканевый мешок, обмотав его липкой лентой, и увезли в Одессу, где удерживали в подвальном помещении", – говорится в сообщении.
Утверждается, что там Щербича запугивали и пытали.
"С целью запугивания потерпевшего, нападавшие с применением физического и психологического насилия, требовали выполнить их условия и сложить с себя депутатские полномочия. Демонстрируя реальность свои намерения, один из злоумышленников приложил возле головы потерпевшего оружие и выстрелил. Также, с целью запугивания потерпевшего осужденные, используя плоскогубцы, сдавили палец кисти правой руки потерпевшего, причинив повреждения сустава", – рассказали в прокуратуре.
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Кроме того, активисты завладели имуществом депутата, в частности, его деньгами, банковской картой ПриватБанка, сим-картами и разрешением на ношение травматического оружия.
"В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, кровоподтеков и ссадин лица, рваной раны носа, множественных ссадин, синяков, телесные повреждения от выстрелов из оружия", – говорится в сообщении.
В итоге прокуратура выдвинула Стерненко обвинения в незаконном обращении с оружием, похищении человека и разбойном нападении по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146, ч.1 ст.263, ч.2 ст.187 УК Украины).
Дело Стерненко - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
- Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.
- Сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против незаконного приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.