Викрадений суддя Чаус знайшовся на Вінниччині: прийшов у трусах до села Мазурівка

Дружина судді Світлана впізнала на фотографії свого чоловіка.
Суддя Микола Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області, яке знаходиться неподалік від кордону з Молдовою. Він прийшов до села в трусах і заявив про викрадення.
Видання Страна стверджує, що згідно з обговорюваною у ЗМІ версією, Чаус міг бути викрадений співробітниками української розвідки. За словами старости Мазурівки Леоніда Вітковського, Чаус особисто заявив про своє викрадення.читайте такожСкандальний суддя Чаус записав звернення і анонсував гучні викриття
Дружина Світлана вже впізнала свого чоловіка на фотографії.
"Так, це він. Тільки сивий", - заявила дружина судді.
Згідно з даними журналістів, справу Чауса відтепер розслідуватиме Служба безпеки України. Туди намагаються передати справу судді.
Видання Цензор.Нет з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах зазначає, що Чауса знайшов один з жителів села Мазурівка і подзвонив до поліції. Фотографія була зроблена в сільській раді.
Сам суддя заявив, що він був викрадений невідомими і підтвердив, що є колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва. На місце події вже вирушила поліція.
Справа судді Чауса
Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Заарештувати Чауса не вдалося, тому що Верховна Рада не змогла оперативно розглянути це питання.
У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після чого він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.
У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. За його словами, суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.
Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня у Кишиневі.
19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням. Як стверджував суддя, з міркувань безпеки він прийняв рішення передати правоохоронцям матеріали на осіб, яких він пов'язує зі своїм викраденням.