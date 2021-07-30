Викрадений суддя Чаус знайшовся на Вінниччині: прийшов у трусах до села Мазурівка

Суддя Чаус опинився в селі Мазурівка Вінницької області біля кордону з Молдовою / УНИАН

Суддя Микола Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області, яке знаходиться неподалік від кордону з Молдовою. Він прийшов до села в трусах і заявив про викрадення.

Видання Страна стверджує, що згідно з обговорюваною у ЗМІ версією, Чаус міг бути викрадений співробітниками української розвідки. За словами старости Мазурівки Леоніда Вітковського, Чаус особисто заявив про своє викрадення.читайте такожСкандальний суддя Чаус записав звернення і анонсував гучні викриття

Дружина Світлана вже впізнала свого чоловіка на фотографії.

"Так, це він. Тільки сивий", - заявила дружина судді.

Згідно з даними журналістів, справу Чауса відтепер розслідуватиме Служба безпеки України. Туди намагаються передати справу судді.

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Видання Цензор.Нет з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах зазначає, що Чауса знайшов один з жителів села Мазурівка і подзвонив до поліції. Фотографія була зроблена в сільській раді.

Сам суддя заявив, що він був викрадений невідомими і підтвердив, що є колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва. На місце події вже вирушила поліція.

Справа судді Чауса

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Заарештувати Чауса не вдалося, тому що Верховна Рада не змогла оперативно розглянути це питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після чого він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. За його словами, суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня у Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням. Як стверджував суддя, з міркувань безпеки він прийняв рішення передати правоохоронцям матеріали на осіб, яких він пов'язує зі своїм викраденням.