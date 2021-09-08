"Свиня щаслива": у Дніпрі іноземка живе на орендованій квартирі разом з тваринами

Аліса залишилася зі свинею / Інформатор

У центрі Дніпра перехожі помітили якусь дивину. Дівчина гуляла вулицями з тваринами. Однак не з простими домашніми вихованцями, а з поросям і телям. Пізніше стало відомо, що її звуть Аліса. Але вона є іноземкою. Більш того, дівчина не просто гуляє вулицями з "екзотичними" тваринами, а й живе з ними в квартирі. Та ще й орендованій.

Як пише "Інформатор Дніпро", очевидці такої незвичайної ситуації викликали на місце копів. До такого рішення вони прийшли через те, що теля на вигляд було знесиленим і лежало.

Люди дзвонили в КП "Зооконтроль", але, як зазначається, безрезультатно. З'ясувалося, що тварин може помістити у себе один з місцевих притулків, але виключно після узгодження з поліцією.

Люди вимагали вилучення тварин. А ось дівчина навпаки їх врятувала. За її словами, вона купила тварин, рятуючи від вбивства.

Дівчина розповіла, що порося живе у неї давно, а теля з'явилося зовсім нещодавно - днями. Вона купила в сусідньому селі за 2000 гривень. Вартість порося, до слова, була вдесятеро більшою. Маленька свиня коштувала цілих 20 тисяч.

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Копи вже перевірили умови, в яких утримуються тварини, і виявили в квартирі мішок корму для поросяти. Також дівчина зізналася, що іноді балує свиню тортами.

"Вона ж свиня, вона все хоче їсти", - додала Аліса.

А ось теля вона годує молоком.

"Воно зовсім маленьке. Народилося 23 серпня, звуть корівку Cawcar", - розповіла улюблениця незвичайних домашніх вихованців.

Дівчина купує маленьких тварин, щоб їх було простіше перевозити. Вона погодилася на передачу теляти в притулок. І написала відповідну відмову. За її словами, в квартирі йому було тісно.

Але порося вона віддавати відмовилася, заявивши, що "свиня щаслива".

Нагадаємо, на Черкащині дикі свині тероризують ціле село. Свині атакують населений пункт Роги як поодинці, так і стадом. Місцеві жителі вже втомилися з ними боротися, так як кабани знищують урожай. Багато хто боїться виходити з дому. Люди скаржаться, що дикі тварини топчуть городи, їдять полуницю і кукурудзу.