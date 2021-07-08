Зв'язав, побив і жорстоко зґвалтував: під Києвом рецидивіст поглумився над дівчиною

У Броварах затримано підозрюваного у зґвалтуванні / kv.npu.gov.ua

У Броварах Київської області затримали 41-річного місцевого жителя, якого звинуватили у зґвалтуванні 22-річної киянки.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, потерпіла опинилася в гостях у жителя Київської області, який застосував щодо неї сексуальне насильство.

У повідомленні підкреслюється, що зловмисник напав на жінку — зв'язав їй руки, ноги і жорстоко згвалтував.

Крім того, агресивний чоловік також побив свою жертву. Звернемо увагу, що на опублікованих фото на одязі жертви можна помітити сліди крові.

/ kv.npu.gov.ua

Зазначається, що потерпіла викликала поліцію. Побачивши поліцейських, ґвалтівник намагався втекти, проте його затримали. Нападником виявився 41-річний житель Броварів, який через розбій вже фігурує у кримінальному провадженні.

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Правоохоронці оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

/ kv.npu.gov.ua

Додамо, що на розгляді у Броварському районному суді перебуває обвинувальний акт стосовно підозрюваного за раніше вчинені кримінальні злочини, передбачені ч.2 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.