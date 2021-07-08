Зв'язав, побив і жорстоко зґвалтував: під Києвом рецидивіст поглумився над дівчиною

Зловмисник напав на жінку - зв'язав їй руки, ноги і жорстоко зґвалтував.
У Броварах Київської області затримали 41-річного місцевого жителя, якого звинуватили у зґвалтуванні 22-річної киянки.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, потерпіла опинилася в гостях у жителя Київської області, який застосував щодо неї сексуальне насильство.
У повідомленні підкреслюється, що зловмисник напав на жінку — зв'язав їй руки, ноги і жорстоко згвалтував.
Крім того, агресивний чоловік також побив свою жертву. Звернемо увагу, що на опублікованих фото на одязі жертви можна помітити сліди крові.
Зазначається, що потерпіла викликала поліцію. Побачивши поліцейських, ґвалтівник намагався втекти, проте його затримали. Нападником виявився 41-річний житель Броварів, який через розбій вже фігурує у кримінальному провадженні.
Правоохоронці оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.
Додамо, що на розгляді у Броварському районному суді перебуває обвинувальний акт стосовно підозрюваного за раніше вчинені кримінальні злочини, передбачені ч.2 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.