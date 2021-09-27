"Сюди ходять малюки!": туалети без дверей і паперу в школі Дніпра обурили батьків

У кабінках є перегородки , але немає дверей / скріншот з відео

У Дніпрі батьків обурив туалет у школі, в якому відсутній туалетний папір і двері до кабінок.

Як розповівши місцева мешканка Ксенія Лісіна в Facebook, діти змушені ходити в туалет, де для них не залишили навіть туалетного паперу. Також немає відер в кабінках, в які її можна було б кидати.

"Крик батьків! Школа 113! Сюди ходять малюки! Немає ні паперу, ні відер! Потім дивуються чому забивається туалет! Входить, хто хоче!", - написала жінка в мережі і прикріпила кадри санвузла в навчальному закладі.

скріншот з відео

Сам туалет візуально виглядає чисто. Тут є перегородки, але немає дверей. За словами батьків учнів, діти соромляться ходити в туалет через це. Часто вони намагаються виходити на уроках або терпіти, поки не прийдуть додому.

Раніше ми повідомляли, що в метро Києва чоловік справив нужду прямо на станції "Льва Толстого". Імпровізований туалет він влаштував прямо під стінкою. У столичній підземці доступ до санвузла є тільки у працівників метрополітену, але не для пасажирів. У підземці кажуть, що це зроблено, щоб в туалет не підклали вибуховий пристрій.