"Сюда ходят малыши!": туалеты без дверей и бумаги в школе Днепра возмутили родителей

В кабинках есть перегородки, но нет дверей / скриншот с видео

В Днепре родителей возмутил туалет в школе, в котором отсутствует туалетная бумага и двери к кабинкам.

Как рассказала местная жительница Ксения Лисина в Facebook, дети вынуждены ходить в туалет, где для них не оставили даже туалетной бумаги. Также нет ведер в кабинках, в которые ее можно было бы бросать.

"Крик родителей! Школа 113! Сюда ходят малыши! Нет ни бумаги, ни вёдер! Потом удивляются почему забивается туалет! Входит, кто хочет!", — написала женщина в сети и прикрепила кадры санузла в учебном заведении.

скриншот с видео

Сам туалет визуально выглядит чисто. Здесь есть перегородки, но нет дверей. По словам родителей учеников, дети стесняются ходить в туалет из-за этого. Часто они стараются выходить на уроках или терпеть, пока не придут домой.

Ранее мы сообщали, что в метро Киева мужчина справил нужду прямо на станции "Льва Толстого". Импровизированный туалет он устроил прямо под стенкой. В столичной подземке доступ к санузлу есть только у работников метрополитена, но не для пассажиров. В подземке говорят, что это сделано, чтобы в туалет не подложили взрывное устройство.