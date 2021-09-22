Санузел только для работников метрополитена: мужчине пришлось справлять нужду прямо на станции

В Киевском метро доступ к санузлу есть только у работников подземки / скриншот "Киев оперативный"

В метро Киева мужчина справил нужду прямо на станции "Льва Толстого". Импровизированный туалет он устроил прямо под стенкой.

Как сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный", в столице доступ к санузлу есть только у работников метрополитена, но не для пассажиров. В подземке говорят, что это сделано, чтобы в туалет не подложили взрывное устройство.

"Может вышесказанное оправдать людей, которые справляют нужду прямо в многолюдном переходе?" - поинтересовались в подписи к видео.

Ранее мы сообщали, что харьковчане возмущены тем, что прохожие превращают их подъезды в туалеты. Люди справляют нужду прямо на лестничных площадках, не боясь камер видеонаблюдения, которые установили уставшие от неприятного зрелища и запаха жильцы.

Напомним, недавно из-за ливней в одном из киевских общественных туалетов заблокированными оказались трое людей. На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения "КАРС" и оперативно освободили "заложников" проливного дождя, который добрался и до уборной.