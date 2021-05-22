Дичь в центре Киева: парень справил нужду в фонтан на глазах у прохожих

В центре Киева парень отличился хамским поведением / Reuters

В центре Киева на Майдане Незалежности молодой человек помочился в один из фонтанов.

Видео очевидцев опубликовал ресурс Киев оперативный.

Отметим, что молодой человек не обращал внимания на прохожих, которые стали невольными свидетелями его поступка.

При этом на замечания людей молодой человек не реагировал, продолжая делать свое дело.

"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит некий "челлендж" на самый нелепый поступок. Ну, как это можно объяснить?",- говорится в подписи к опубликованному видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львовском горсовете лидер протестующих стоматологов, замглаврача 3-й городской стоматологической поликлиники Ирина Шишковская справила малую нужду прямо в графин в холле сессионного зала ратуши.

Инцидент произошел когда около 20 сотрудников двух коммунальных поликлиник захватили сессионный зал Львовского горсовета. Они требовали выплаты долгов по зарплате.