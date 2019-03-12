Во Львовском горсовете врач справила малую нужду прямо в графин

Львовский горсовет / dailylviv.com

Во Львовском горсовете лидер протестующих стоматологов, замглаврача 3-й городской стоматологической поликлиники Ирина Шишковская справила малую нужду прямо в графин в холле сессионного зала ратуши. Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, которое опубликовали в Сети.

Как сообщает Zaxid.net, в мэрии города признали, что в ролике действительно холл большого сессионного зала Львовского горсовета и подтвердили, что все туалеты были открыты и стоматологи вполне могли и не выставлять себя такими варварами.

Инцидент произошел 6 марта – тогда около 20 сотрудников двух коммунальных поликлиник захватили сессионный зал Львовского горсовета. Они требовали выплаты долгов по зарплате в размере 3,6 млн грн.

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