В Николаеве вместо стены в туалете поставили прозрачное стекло

На Центральном стадионе Николаева появился туалет, рассчитанный, по-видимому, на эксгибиционистов: вместо одной из стен у него – прозрачные окна.

Нетрудно догадаться, что стекла практически не скрывают происходящего внутри. Причем, если днем стекло хотя бы слегка бликует, то на закате видимость внутреннего интерьера и посетителей комнаты раздумий просто великолепная, отмечает НикLife.

Столь смелое архитектурное решение – результат ремонта, начатого еще в 2016 году. Впрочем, после того ремонта пришлось объявлять тендер на повторную реконструкцию, так как запланированные работы предыдущий подрядчик так и не закончил. Кроме того, проект строительства умудрились потерять, а в отремонтированном помещении были выявлены дефекты.

Ранее праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети. Пользователи в Сети язвительно оценили "торжество".

Напомним, посетитель Starbucks подняла крик из-за скрытой камеры в туалете. Полиция расследует иницдент, проанализировав несколько часов видеозаписи.

Как сообщалось, китайцы установили в общественных туалетах системы распознавания лиц. Также в туалетах появятся системы, сообщающие работникам, есть кто-то находится внутри более 10 минут.