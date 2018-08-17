"Гимн сливают в унитаз": праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети

Торжественное открытие туалета в Херсоне / @livekherson

Открытие туалета в Херсонском областном драматическом театре обставили с праздничной помпой и перерезанием ленточки.

Открытию клозета способствовал местный бизнесмен и депутат Валерий Боржков, пишут в паблике "Жить в Херсоне" в Facebook.

Вместе с тем пользователи в Сети язвительно оценили "торжество":

"А где президент? Не считается", "Это для поржать? С лентой явно перебор", "Стыд и позор", "Это войдёт в новую историю Украины. Как красный день в календаре, с выходными", "Какой депутат, такие и масштабы проектов", "Не хватает торжественного поднятия флага", "Лично меня волнует вопрос а куда до этого ходили в облдрам теантере?", "Гимн сливают в унитаз".

Напомним, ранее в Сети высмеяли открытие Порошенко дорожного знака.