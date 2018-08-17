"Гимн сливают в унитаз": праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети

17 августа 2018, 10:19

Пользователи в Сети язвительно оценили "торжество".

Торжественное открытие туалета в Херсоне / @livekherson

Открытие туалета в Херсонском областном драматическом театре обставили с праздничной помпой и перерезанием ленточки.

Открытию клозета способствовал местный бизнесмен и депутат Валерий Боржков, пишут в  паблике "Жить в Херсоне" в Facebook.

Вместе с тем пользователи в Сети язвительно оценили "торжество":

"А где президент? Не считается", "Это для поржать? С лентой явно перебор", "Стыд и позор", "Это войдёт в новую историю Украины. Как красный день в календаре, с выходными", "Какой депутат, такие и масштабы проектов", "Не хватает торжественного поднятия флага", "Лично меня волнует вопрос а куда до этого ходили в облдрам теантере?", "Гимн сливают в унитаз".

Напомним, ранее в Сети высмеяли открытие Порошенко дорожного знака.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Херсон торжество туалет
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:20
Синоптик объяснила, почему в Киеве появляется смог
10:19
"Гимн сливают в унитаз": праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети
10:00
В Харькове возле торгового центра бушевал смерч, опубликовано видео Видео
09:50
В Питере звезда "Убойной силы" попал в реанимацию в тяжелом состоянии
09:39
Астролог спрогнозировал неудачи Порошенко Видео
09:25
Экипаж "Механика Погодина" не пустил на судно сотрудников СБУ и Госпогранслужбы
09:19
Гривна полетела вниз
09:06
Драка Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоища Видео
09:00
"Просто идеальная, зараза". Оля Полякова в мини-купальнике покрасовалась в секси-позе
09:00
Сегодня Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца Видео
08:52
"Опору сделали как в анекдоте": эксперт назвал самый опасный мост в Киеве Видео
08:40
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода Видео
08:33
Шесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборам мнение
08:22
"Боли в сердце, слабый пульс". Сестра Сенцова рассказала о состоянии голодающего режиссера
08:22
"Козлина пьяный": Панин устроил дебош на борту самолёта Симферополь — Москва
08:02
Преображение Господне-2018 и Яблочный спас: что нельзя делать по традиции
07:51
В МИД призвали ужесточить санкции против России: стала известна причина
07:25
"Брага" - "Заря" 2:2, подопечные Вернидуба вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы Видео
07:22
Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены
07:12
Судья Лариса Гольник: Не могла подумать, что судьи могут осознано врать
06:53
Ложь, завернутая в париотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в Крыму мнение
06:41
Стали известны самые лживые знаки Зодиака
06:15
"Такие большие и красивые": Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте
06:01
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
05:49
Украина придумала новые санкции против России
05:27
Ученые узнали, что повышает сексуальную активность
05:01
Муженко подсчитал российские танки и солдат на Донбассе
04:35
Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане Видео
04:08
От грязного воздуха ежегодно умирают 300 тысяч украинцев: как уберечься Видео
03:38
В США педагог совратила школьника, "засыпав" его своими интимными фото
03:10
Российский хоккеист Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли: опубликовано фото
02:33
В России назвали опасным для детей творчество Бузовой, Киркорова и Тимати
02:02
65-летняя жена Макрона показала стройные ноги на велосипедной прогулке: опубликованы фото и видео Видео
01:39
Лопес шокировала поклонников экстравагантным нарядом: опубликованы фото
01:16
За бабушку. В Каменском жестоко избили главврача больницы
00:48
Российский бизнесмен Чичваркин предположил, как умрет Путин
00:19
Социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев в областных городах
16 августа, четверг
23:52
Вынесен приговор волонтеру Одновол, собиравшей подписи в поддержку Путина
23:03
Акция под офисом Медведчука: активисты и Супрун поддержали фильм о Стусе и Сенцова Видео
22:39
В Украине с задачей по математике для 8 класса не справился каждый второй выпускник
22:24
Волочкова прикрыла обнаженную грудь иероглифами: опубликовано фото
22:04
"Брага" — "Заря": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
21:51
Нардепы Мосейчук и Шахов устроили драку в прямом эфире: опубликовано видео Видео
21:36
Трамп допустил возможность признания Крыма российским - The Independent
21:18
Скандал с заявлением Вайкуле о Крыме: в России заговорили о визе и уплате налогов Видео
21:12
"Жара будет аномальнее, чем планировалось": ученые дали прогноз погоды до 2022 года
20:45
Продюсер рассказал о состоянии впавшей в кому звезды 90-х Нины Кирсо
20:32
В аннексированном Крыму собрались открыть паромное сообщение с Турцией
20:05
В США возмущены продажей украинских двигателей для истребителей Китая
20:03
В ВСУ рассказали, на что потратят $250 млн от США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять