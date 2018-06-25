"Скоро откроет кладбища и собачьи будки". В Сети высмеяли открытие Порошенко дорожного знака

Президент Украины Петр Порошенко посетил Запорожскую область, где принял участие в открытии части отремонтированной трассы государственного значения "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь".

При этом открытие участка дороги с участием главы государства представляло собой снятие синего полотна с дорожного знака "Н-08".

Отметим, что пользователи в Сети критически оценили участие Порошенко в очередном торжественном мероприятии.

"До конца текущей избирательной кампании президент откроет в стране все дорожные знаки, все дороги, все мосты, детские сады, школы, больницы, кладбища, ворота, калитки шлагбаумы, и собачьи будки … Откроет закон Ома, ряды Фурье, решит теорему Ферма, и мимоходом зажжет все звезды, которые должны были открыть до конца текущего столетия. Вот такой он, наш президент", — пишет волонтер Юрий Касьянов.

"Неописуемую радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано аж … почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, какой должна гордиться каждый украинец! Каждый, без исключения! Благодарные жители близлежащих сел сносят под дорожный знак Н-08 цветы и венки, зажигают и ставят у знака свечи. Петр Алексеевич! Какой же вы молодец!", — добавил журналист Ростислав Демчук.

Напомним, ранее в сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80. Пользователи подсчитали, что такими темпами строительство всей дороги займет 37 лет.