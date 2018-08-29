Захлебнулась фекалиями. В России несовершеннолетняя школьница утонула в выгребной яме

Туалет типа "сортир". Иллюстративное фото / "Ярополч"

В Ростовской области (Российская Федерация) 16-летняя девушка утонула в грубо сколоченном из досок туалете во дворе частного дома.

Соответствующее сообщение было опубликовано в паблике "Ростов главный" соцсети "ВКонтакте". Согласно обнародованным данным, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 августа, в станице Мечетинская.

По предварительной версии событий, школьница уронила в выгребную яму сережку и пыталась ее извлечь, однако оступилась из-за треснувшей доски и упала прямо в нечистоты. В конечном итоге, она так и не смогла выбраться из выгребной ямы.

Бездыханное тело школьницы обнаружил ранним утром вернувшийся с работы отец.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в российском озере утонули десять детей.