В Раде рассмотрят постановление об отставке Супрун

Кроме того, парламентский комитет рассмотрит предложение об отставке зама и.о. главы Минздрава Александра Линчевского.
Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рассмотрит постановление об отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Об этом со ссылкой на повестку дня комитета на вторник, 2 октября, сообщает "РБК-Украина".
Комитет рассматрит проект постановления о несоответствии Супрун, а также ее заместителя Александра Линчевского занимаемым ими должностям и обращение к Кабинету министров с требованием их уволить.
Соответствующее постановление группа нардепов зарегистрировала в июне 2018 года.
В июне Линчевский заявил, что заявил, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно, так как эти люди, по его словам, "все равно умрут".
"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0 процентов. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал он во время выступления в Счетной палате.