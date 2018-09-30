В Раде рассмотрят постановление об отставке Супрун

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рассмотрит постановление об отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом со ссылкой на повестку дня комитета на вторник, 2 октября, сообщает "РБК-Украина".

Комитет рассматрит проект постановления о несоответствии Супрун, а также ее заместителя Александра Линчевского занимаемым ими должностям и обращение к Кабинету министров с требованием их уволить.

Соответствующее постановление группа нардепов зарегистрировала в июне 2018 года.

В июне Линчевский заявил, что заявил, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно, так как эти люди, по его словам, "все равно умрут".

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0 процентов. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал он во время выступления в Счетной палате.