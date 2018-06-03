"Они все умрут. Без вариантов": заместитель Супрун объяснил, почему не надо лечить больных украинцев

3 июня 2018, 11:17

В соцсетях по этому поводу уже разгорелся скандал.

В сети скандал из-за заявления Минздрава, что все онкобольные украинцы итак "умрут без вариантов".

Замглавы Минздрава Александр Линчевский заявил, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно. Ведь эти люди, по его словам, "все равно умрут".

Такое заявление чиновник сделал, выступая в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета. Выдержку из стенограммы выступления чиновника привел Онкологический портал Украины.

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Данная стенограмма наглядно демонстрирует мнение Линчевского о лечении граждан Украины за рубежом: "Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке – 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго".

ОПУ в ответ предложил Линчевскому "лично сообщать родителям онкобольных детей, что тратить деньги нецелесообразно, так как смерть в любом случае неизбежна".

В соцсетях по этому поводу уже разгорелся скандал. "Зачем нам минздрав тогда - ведь рано или поздно мы все равно все умрем?" – пишут люди.

При этом мнения разделились. Одни пользователи требуют отставки чиновника после таких заявлений, а другие – становятся на его сторону, утверждая, что цитата вырвана из контекста и перекручена.

Ранее в Минздраве назвали число детских смертей после прививок. Украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями, отмечают в ведомстве.

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Как сообщалось, что ученые из Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобную частицу, известную как Qβ, которая способна победить рак в организме человека.

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Минздрав Александр Линчевский
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