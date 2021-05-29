"Такого ще не бачила": нардеп поскаржилася на згубний град під Києвом

Нардеп поскаржилася на наслідки граду під Києвом / facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що під Києвом був великий град. За її словами, опади збили на землю квітки з кущів та дерев.

Всі овочі, які зійшли на городі, опинилися під товщею льоду, написала політик на своїй сторінці Facebook.

Народна обраниця додала, що такого ще не бачила.

"Коли радієш кожній квіточці, а природа градом руйнує все... Я ще такого не бачила – листя і цвіт з кущів і дерев, прекрасні квіти – все на землі…", – поскаржилася Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, рослини навряд чи відновляться після негоди.

Пізніше політик уточнила, що град був недалеко від Києва – якщо їхати у бік Обухова.

Нардеп також показала фотографії, на яких зазнято наслідки граду під столицею.

Нагадаємо, 28 травня у Києві очікувалися грози та град, було оголошено штормове попередження. У столиці ввечері була сильна гроза – можна було побачити великі блискавки, та йшов дощ.