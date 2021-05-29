"Такого еще не видела": нардеп пожаловалась на губительный град под Киевом

Нардеп пожаловалась на последствия града под Киевом / facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что под Киевом был крупный град. По ее словам, осадки сбили на землю цветки с кустов и деревьев.

Все овощи, которые взошли на огороде, оказались под толщей льда, написала политик на своей странице Facebook.

Народная избранница добавила, что такого еще не видела.

"Когда радуешься каждому цветочку, а природа градом разрушает все... Я еще такого не видела – листья и цветки с кустов и деревьев, прекрасные цветы – все на земле...", – пожаловалась Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, растения вряд ли восстановятся после непогоды.

Позже политик уточнила, что град был недалеко от Киева – если ехать в сторону Обухова.

Нардеп также показала фотографии, на которых запечатлены последствия града под столицей.

Напомним, 28 мая в Киеве ожидались грозы и град, было объявлено штормовое предупреждение. В столице вечером была сильная гроза – сверкали крупные молнии, и шел дождь.