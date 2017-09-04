Крупный град, "сумасшедшая" гроза. На Прикарпатье бушевала непогода, фото и видео

В воскресенье, 3 сентября, в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.

Об этом говорится на странице "Наше Прикарпаття" в Facebook.

По его данным, в Ивано-Франковске затопило ряд улиц, в частности, по Приречной "можно передвигаться разве что на лодках".

"…в селе Микуличин прошла сумасшедшая гроза со шквалистым ветром и градом! Именно град наделал больше всего беды! Размером c перепелиное яйцо, он за 10 минут уничтожил весь урожай и фрукты! А также повредил много автомобилей!", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.

Фото, видео: facebook.com/NashePrykarpattia