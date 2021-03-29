Тіло знайшли у канаві: у Києві викрали та вбили громадського активіста

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру трьом особам, причетним до скоєння злочину.
У Києві з квартири викрали, а потім вбили громадського активіста і добровольця. Тіло залишили в канаві на Київщині. Троє підозрюваних у скоєнні злочину затримані.
Як повідомляє пресслужба прокуратури, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі та били. Після цього чоловіка в напівнепритомному стані силою посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Пізніше про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.
"В ході слідчих дій з'ясувалося, що зловмисники вбили викраденого чоловіка і сховали його тіло в канаві на Київщині", — повідомили у прокуратурі.
У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, зокрема ножовими пораненнями, було знайдено.
Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Слідчі дії тривають. Встановлюється мотив злочину і можливі співучасники.
Також вирішується питання про обрання підозрюваним безальтернативних заходів у вигляді утримання під вартою.
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Убивство поліцейської в Києві - про що раніше повідомляв Главред:
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