Тіло знайшли у канаві: у Києві викрали та вбили громадського активіста

Тіло загиблого з множинними травмами знайшли 28 березня / Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві з квартири викрали, а потім вбили громадського активіста і добровольця. Тіло залишили в канаві на Київщині. Троє підозрюваних у скоєнні злочину затримані.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі та били. Після цього чоловіка в напівнепритомному стані силою посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Пізніше про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.

"В ході слідчих дій з'ясувалося, що зловмисники вбили викраденого чоловіка і сховали його тіло в канаві на Київщині", — повідомили у прокуратурі.

У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, зокрема ножовими пораненнями, було знайдено.

Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Слідчі дії тривають. Встановлюється мотив злочину і можливі співучасники.

Також вирішується питання про обрання підозрюваним безальтернативних заходів у вигляді утримання під вартою.

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