Тіло віднесло у море: в Одесі після потужної зливи розшукують зниклого чоловіка

В Одесі шукають чоловіка, зниклого під час страшної зливи / скріншот

В Одесі розшукують чоловіка, який міг потонути під час зливи на узбережжі.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, в даний час в районі Аркадії розшукується людина, яка, можливо, загинула - його віднесло потоком води, передає УНІАН.

"Поки тіло не виявили. Йде огляд прибережної зони і акваторії", - зазначили в мерії.

Очевидці повідомляють, що в районі ресторану Ассоль потік води забрав чоловіка в бік моря.

Відзначимо, що в телеграм-каналі Одеса INFO опублікували кадри, на яких видно, як тіло невідомого напівроздягненого чоловіка носить вулицями міста.

Реклама

"Тіло чоловіка вночі віднесло течією в море в Аркадії, біля ресторану Ассоль, - підписали відео автори.

Особа чоловіка, тіло якого в море віднесло течію, поки не встановлена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі за годину випав 31 мм опадів. На багатьох вулицях сильно піднявся рівень води.

В результаті удару стихії в ряді районів міста немає світла. Впали сотні дерев.

Місцями рівень води доходив людям до пояса, пішоходів буквально зносило потужними потоками.