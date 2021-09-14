Тіло викинули в ліс: на Буковині пограбували і жорстоко вбили чоловіка, який їхав купити авто

Двоє людей жорстоко вбили і пограбували чоловіка / Нацполіція

У Чернівцях 10 вересня убивши жорстоко розправилися з чоловіком, який приїхав купити автомобіль.

Як повідомляє прокуратура Чернівців, тіло вбитого громадянина України знайшли в лісопосадці Чернівецької області.

"52-річний житель Волинської області приїхав до Чернівців, щоб купити у двох чоловіків авто. Двоє злочинців заманили жертву нібито наявним у них автомобілем Мерседес Віто. За версією поліції, вбивство скоєно 10 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбулася ввечері 10 вересня, поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьміна та Тарашани Чернівецького району. З метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на жертву.

Вони спільно наносили йому удари до тих пір, поки він не помер. Заволодівши його грошима та особистими речами, підозрювані зникли.

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У вбивстві підозрюють двох чоловіків.

"За версією слідства, 34-річний житель Чагра спільно з 29-річним жителем Молодії за попередньою змовою вбили 52-річного жителя Волинської області і заволоділи його особистими речами і грошовими коштами в сумі 3000 доларів США", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

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