Тело выбросили в лес: на Буковине ограбили и жестоко убили мужчину, который ехал купить авто

Двое людей жестоко убили и ограбили мужчину / Нацполиция

В Черновцах 10 сентября убили жестоко расправились с мужчиной, который приехал купить автомобиль.

Как сообщает прокуратура Черновцов, тело убитого гражданина Украины нашли в лесопосадке Черновецкой области.

"52-летний житель Волынской области приехал в Черновцы, чтобы купить у двух мужчин авто. Двое преступников заманили жертву якобы имеющимся у них автомобилем Мерседес Вито. По версии полиции, убийство совершено 10 сентября", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась вечером 10 сентября, вблизи лесополосы между селами Валя Кузьмина и Тарашаны Черновицкого района. С целью завладения денежными средствами покупателя и умышленного лишения его жизни, мужчины напали на жертву.

Они совместно наносили ему удары до тех пор, пока он не умер. Завладев его деньгами и личными вещам, подозреваемые скрылись.

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В убийстве подозревают двух мужчин.

"По версии следствия, 34-летний житель Чагра совместно с 29-летним жителем Молодии по предварительному сговору убили 52-летнего жителя Волынской области и завладели его личными вещами и денежными средствами в сумме 3000 долларов США", - говорится в сообщении Нацполиции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Как сообщал Главред, 24 августа к правоохранителям обратилась киевлянка, которая рассказала, что с балкона 7-го этажа на улице Оноре де Бальзака мужчина вытолкнул женщину. В результате она упала на землю и погибла.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который убил женщину, сбросив ее с балкона 7-го этажа.