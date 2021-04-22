Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі

Триває резонанс навколо заходу, який влаштував для своєї дружини на честь її дня народження в ресторані київського готелю Fairmont в розпал локдауну.
Нардеп з президентської фракції Слуга народу Микола Тищенко запевняє, що нітрохи не порушував карантин під час вечірки на честь дня народження своєї дружини в ресторані київського готелю Fairmont в розпал локдауну, а весь скандал навколо ситуації вважає замовним. Про це він розповів журналістам PavlovskyNews, які зустріли його на виході з офісу президента.
За його словами, салют біля готелю, де проходила вечірка, став для Тищенка повною несподіванкою.
"Ми нічого не святкували протягом двох років. У мене молода сім'я. Я ціную ці відносини. Я їх довго шукав і боровся за них. Я хочу жити і хочу таке ж життя зробити для своїх виборців. Але це моє особисте життя. Я живу в своїй країні і будую її. Якщо ви хочете ще й жити в моєму ліжку, то я не готовий пустити всю країну в своє ліжко", ‒ підсумував він.
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Скандал за участю Миколи Тищенка:
- Нещодавно журналісти дізналися про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко проігнорував локдаун в Києві і організував вечірку у готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
- Судячи з відео, і інтер'єру приміщень, вечірка проходила в ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.
- Водночас один з помічників Тищенко сказав, що захід пройшов у них вдома.