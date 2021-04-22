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Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле

22 апреля 2021, 22:48

Продолжается резонанс вокруг мероприятия, которое устроил для своей супруги в честь ее дня рождения в ресторане киевского отеля Fairmont в разгар локдауна.

Тищенко
Николай Тищенко / УНИАН

Нардеп из президентской фракции Слуга народа Николай Тищенко уверяет, что ничуть не нарушал карантин во время вечеринки в честь дня рождения своей жены в ресторане киевского отеля Fairmont в разгар локдауна, а весь скандал вокруг ситуации считает заказным. Об этом он рассказал журналистам PavlovskyNews, которые встретили его на выходе из Офиса президента.

По его словам, салют возле отеля, где проходила вечеринка, стал для Тищенко полной неожиданностью.

"Мы ничего не праздновали в течение двух лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них. Я хочу жить и хочу такую же жизнь сделать для своих избирателей. Но это моя личная жизнь. Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну в свою постель", ‒ подытожил он.

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Скандал с участием Николая Тищенко:

  • Недавно журналисты узнали о том, что народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко проигнорировал локдаун в Киеве и организовал вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.
  • Судя по видео, и интерьеру помещений, вечеринка проходила в ресторане киевского отеля Fairmont. Для гостей пела певица Катя Корецкая. Как видно на записи, персонал заведения был в медицинских масках, а гости - нет.
  • В тоже время один из помощников Тищенко сказал, что мероприятие прошло у них дома.

Николай Тихонов новости Украины
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