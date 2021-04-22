Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле

Николай Тищенко / УНИАН

Нардеп из президентской фракции Слуга народа Николай Тищенко уверяет, что ничуть не нарушал карантин во время вечеринки в честь дня рождения своей жены в ресторане киевского отеля Fairmont в разгар локдауна, а весь скандал вокруг ситуации считает заказным. Об этом он рассказал журналистам PavlovskyNews, которые встретили его на выходе из Офиса президента.

По его словам, салют возле отеля, где проходила вечеринка, стал для Тищенко полной неожиданностью.

"Мы ничего не праздновали в течение двух лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них. Я хочу жить и хочу такую же жизнь сделать для своих избирателей. Но это моя личная жизнь. Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну в свою постель", ‒ подытожил он.

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Скандал с участием Николая Тищенко: