Тищенко під час локдауну влаштував вечірку на день народження дружини

Народний депутат організував помпезну вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини під час жорстких карантинних обмежень у столиці.
Народний депутат від політичної партії Слуга народу Микола Тищенко проігнорував локдаун у Києві й організував вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
Як повідомляє Страна, відео виданню переслали від одного з відвідувачів заходу, який, відповідно до інтер'єру приміщень, проходив у ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.
Відзначимо, що згідно з режимом жорсткого карантину, який запроваджено в столиці, робота ресторанів заборонена навіть в готелях (там вони можуть працювати тільки в ранкові години). Таким чином, мова йде про грубе порушення карантинних заходів.
Водночас один з помічників Тищенка на питання журналіста видання про масштабне святкування дня народження дружини народного депутата сказав, що захід пройшов у них вдома.
Водночас журналісти сфотографували машину Тищенка біля готелю Fairmont.
Скандали з Тищенком - про що йшлося раніше:
- Ресторан народного депутата Миколи Тищенка Велюр навесні 2020 року, коли вся країна була закрита на карантин і зазнавала збитків, активно приймав високопоставлених гостей. Елітний заклад політика відвідували народні депутати, бізнесмени, ексчиновники та інші "дорогі гості".
- Київські поліцейські зафіксували факт роботи закладу громадського харчування, однак зазначили - під час перевірки ресторану їм не вдалося знайти в ньому відвідувачів.
- Згодом сам Тищенко прокоментував інцидент і заявив, що ресторан Велюр готовий заплатити відповідний штраф.