Тищенко під час локдауну влаштував вечірку на день народження дружини / УНІАН

Народний депутат від політичної партії Слуга народу Микола Тищенко проігнорував локдаун у Києві й організував вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

Як повідомляє Страна, відео виданню переслали від одного з відвідувачів заходу, який, відповідно до інтер'єру приміщень, проходив у ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.

Відзначимо, що згідно з режимом жорсткого карантину, який запроваджено в столиці, робота ресторанів заборонена навіть в готелях (там вони можуть працювати тільки в ранкові години). Таким чином, мова йде про грубе порушення карантинних заходів.

Водночас один з помічників Тищенка на питання журналіста видання про масштабне святкування дня народження дружини народного депутата сказав, що захід пройшов у них вдома.

Тищенко зібрав гостей на вечірку / Країна

Водночас журналісти сфотографували машину Тищенка біля готелю Fairmont.

Автомобіль Тищенка біля готелю / Країна

Скандали з Тищенком - про що йшлося раніше: