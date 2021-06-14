Тонув під байдужі погляди дорослих: у Запоріжжі трагічно загинув підліток

У Запоріжжі у воді трагічно загинув підліток / akzent.zp.ua

У неділю, 13 червня, на центральному пляжі Запоріжжя біля потонув 15-річний підліток. Причому друзі хлопця намагалися покликати на допомогу дорослих, але ті думали, що діти всього лише балуються. Про це повідомляє місцевий портал 061.

Трагедія сталася близько 15: 30. Підліток відпочивав на пляжі з друзями. Він пірнав з причалу і плавав. Але раптово його тіло звело судомою.

Тіло на берег витягли очевидці трагедії. На місце прибула бригада швидкої допомоги. Лікарі майже годину намагалися реанімувати підлітка, але не досягли успіху.

"Так, була швидка, була 50 хвилинна реанімація, все це було. Але було пізно. Байдужість, байдужість і безпечність. Безпечність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися прийти на допомогу дитині, перекреслили її шанси на життя", ‒ розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко.

До слова, всього, за даними ДСНС, з початку червня в українських водоймах загинули вже вісім дітей і підлітків.

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Нагадаємо, раніше в Кременчуці Полтавської області у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти.

Горе-мати була п'яна і недогледіла за свої дитиною.