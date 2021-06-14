Тонул под равнодушные взгляды взрослых: в Запорожье трагически погиб подросток

В Запорожье в воде трагически погиб подросток / akzent.zp.ua

В воскресенье, 13 июня, на Центральном пляже Запорожья утонул 15-летний подросток. Причем друзья парня пытались позвать на помощь взрослых, но те думали, что дети всего лишь балуются. Об этом сообщает местный портал 061.

Трагедия произошла около 15:30. Подросток отдыхал на пляже с друзьями. Он нырял с причала и плавал. Но внезапно его тело свело судорогой.

Тело на берег вытащили очевидцы трагедии. На место прибыла бригада скорой помощи. Врачи почти час пытались реанимировать подростка, но не преуспели.

"Да, была скорая, была 50 минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие, равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся прийти на помощь ребенку, перечеркнули его шансы на жизнь", ‒ рассказал директор областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

К слову, всего, по данным ГСЧС, с начала июня в украинских водоемах погибли уже восемь детей и подростков.

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Напомним, ранее в Кременчуге Полтавской области в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца.

Горе-мать была пьяна и недосмотрела за свои ребенком.