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Актриса Найя Ривера утонула в озере после отдыха с сыном

Американская актриса Найя Ривера официально пропала после того, как повезла сына на озеро.

9 июля 2020, 11:28
Найя Ривера
Найя Ривера / Instagram

Американская актриса Найя Ривера пропала, в то время, как ее четырехлетнего сына нашли в лодке.

Найя Ривера пропала на озере рядом с Лос-Анджеласом, пишет ВВС.

По словам чиновников, звезда Найя Ривера пропала после того, как ее четырехлетнего сына нашли одного в лодке на озере в Южной Калифорнии.

33-летняя актриса арендовала лодку в среду днем на озере Пиру, к северо-западу от Лос-Анджелеса, сообщает офис шерифа округа Вентура, и каталась с сыном.

На берегу найдены их вещи, в том числе личные вещи Найи Риверы, без которых она пропала.

Ривера наиболее известна тем, что играла чирлидера Сантану Лопес в музыкальном сериале Glee (Блеск) с 2009 по 2015 год.

В 2014 году она вышла замуж за актера Райана Дорси, который является отцом ее сына.

Пара развелась в 2018 году и имела совместную опеку над мальчиком.

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